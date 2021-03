Papa: 'croce esprime amore e dono di sé senza riserve, segno sia coerente con Vangelo' (Di domenica 21 marzo 2021) Città del Vaticano, 21 mar. (Adnkronos) - "Chi anche oggi vuole “vedere Gesù”, magari provenendo da Paesi e culture dove il cristianesimo è poco conosciuto, che cosa vede prima di tutto? Qual è il segno più comune che incontra? Il crocifisso. Nelle chiese, nelle case dei cristiani, anche portato sul proprio corpo. L'importante è che il segno sia coerente con il Vangelo: la croce non può che esprimere amore, servizio, dono di sé senza riserve: solo così essa è veramente l' 'albero della vita”, della vita sovrabbondante". Così Papa Francesco durante l'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Città del Vaticano, 21 mar. (Adnkronos) - "Chi anche oggi vuole “vedere Gesù”, magari provenendo da Paesi e culture dove il cristianesimo è poco conosciuto, che cosa vede prima di tutto? Qual è ilpiù comune che incontra? Il crocifisso. Nelle chiese, nelle case dei cristiani, anche portato sul proprio corpo. L'importante è che ilsiacon il: lanon può chere, servizio,di sé: solo così essa è veramente l' 'albero della vita”, della vita sovrabbondante". CosìFrancesco durante l'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.

