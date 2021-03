Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021: l’Italia chiude con una sconfitta per 37-22 contro l’Austria (Di domenica 21 marzo 2021) Si chiude con una sconfitta l’esperienza della Nazionale italiana di Pallamano femminile nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2021. In quel di Maria Enzersdorf la azzurre hanno infatti ceduto alle padrone di casa dell’Austria con il punteggio di 37-22, al termine di una gara molto difficile. Sin dalle prime battute l’Austria inizia a spingere, va sul 2-0 e trova il +6 al 10? sull’8-2. L’attacco dell’Italia non riesce a colpire, e trova la rete solamente con conclusioni di Ilaria Lain e Bianca Del Balzo, abile a raccogliere i rimbalzi nelle vicinanze della linea dei sei metri, con il primo tempo che termina 20-8. Nella ripresa non cambia il leitmotiv della partita, con le due formazioni che fanno ruotare tutte le iscritte a referto, concedendo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Sicon unal’esperienza della Nazionale italiana difemminile nel torneo di qualificazione ai. In quel di Maria Enzersdorf la azzurre hanno infatti ceduto alle padrone di casa delcon il punteggio di 37-22, al termine di una gara molto difficile. Sin dalle prime battuteinizia a spingere, va sul 2-0 e trova il +6 al 10? sull’8-2. L’attacco delnon riesce a colpire, e trova la rete solamente con conclusioni di Ilaria Lain e Bianca Del Balzo, abile a raccogliere i rimbalzi nelle vicinanze della linea dei sei metri, con il primo tempo che termina 20-8. Nella ripresa non cambia il leitmotiv della partita, con le due formazioni che fanno ruotare tutte le iscritte a referto, concedendo ...

