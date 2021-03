Pagelle Roma Napoli 0-2 | Mertens da sogno | Cristante affonda VOTI

(Di domenica 21 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:: Pau Lopez 5,5; Mancini 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini 5,5 (83? Kumbulla s.v.), Diawara 6 (67? Villar 6), Spinazzola 6; Pedro 5 (67? Carles Perez 5,5), El Shaarawy 5,5; Dzeko 5 (67? Borja Mayoral 5,5).: Ospina 6,5; Hysaj 6, Maksimovic 6 (86? Manolas s.v.), Koulibaly 7, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6, Demme 6,5; Politano 7 (73? Lozano 6), Zielinski 7 (73? Elmas 6), Insigne ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21:...Ledi Udinese - Lazio 0 - 1 Reina 6.5 " L'intervento sul finire del primo tempo su Stryger Larsen è valso un goal. Patric 6.5 " Questa volta è stato concentrato dall'inizio alla fine. Nel ...Le pagelle di Roma-Napoli 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino della sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico la spuntano i partenopei grazie a una ...Roma-Napoli, pagelle e tabellino del match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2020/21 ...