Over 65 tra ritorno a socialità e gap tecnologici, ecco gli smartphone su misura (Di domenica 21 marzo 2021) Emporia torna in Italia con prodotti dedicati: Whatsapp preinstallato e funzioni semplificate. Per gli Over 65 italiani lo smartphone sta diventando sempre di più lo strumento che può aiutare a contrastare la solitudine e riportare a quella socialità non più possibile per i rischi alla salute e le restrizioni legate al Covid. In tempi di pandemia, in Italia quasi tre quarti dei senior, precisamente il 72,6%, ha preso coscienza di quanto sia necessario essere 'digitalmente abili' con i nuovi dispositivi e circa il 62%, grazie a videochiamate e messaggi, durante il lockdown è riuscito a sentirsi meno escluso dai rapporti con l'esterno. E c'è di più: praticamente la metà ha sfruttato i momenti di restrizione per scoprire le funzionalità dei propri smartphone e il 39,5% lo ha addirittura cambiato, ricevendolo usato dai ...

