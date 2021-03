Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 marzo | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 21 marzo 2021) Dal 22 al 28, ecco quale sarà l’diFox. Vediamo segno dopo segno. Ariete Questa ultimadel mese diti vedrà in sintonia con Venere. Vivrai per questo delle giornate armoniose sebbene tu sia costretto a stare chiuso in casa. Il lavoro non ti dà tregua e cominci a sentire l’assenza del partner. Toro Per te, sospiro di sollievo dal punto di vista sentimenrale. Questa sarà unafatta d’amore, le stelle ti permetteranno di ritrovare la sintonia con il tuo parter. In un momento particolare come la quarantena, avrai una buona scusa per prendere un’iniziativa che porterà sicuramente un beneficio al tuo rapporto con la tua metà. Gemelli Per questaavrai a che fare con qualcuno che ti darà un bel filo da ...