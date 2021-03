Orlando: “Creare piattaforme per denunciare i datori di lavoro che discriminano le donne con domande personali” (Di domenica 21 marzo 2021) “Non so se è per i numeri impressionanti” in tempo di pandemia” ma “si rischia di perdere tutto il terreno di quanto si era guadagnato per il lavoro e l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro” e per questo “bisogna costruire meccanismi di piattaforme anonime che denuncino chi viola l’articolo 27 che proibisce ai datori di lavoro di fare domande personali ad una donna”. A dirlo il ministro del lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al webinar sulla parità dell’occupazione femminile ‘Obiettivo 62%’. Il momento dell’assunzione, ha osservato Orlando, “è il passaggio in cui si decide se dare lavoro ad una donna o ad un uomo, servirebbe una piattaforma in cui si denuncia chi viola” il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Non so se è per i numeri impressionanti” in tempo di pandemia” ma “si rischia di perdere tutto il terreno di quanto si era guadagnato per ile l’inclusione dellenel mondo del” e per questo “bisogna costruire meccanismi dianonime che denuncino chi viola l’articolo 27 che proibisce aididi faread una donna”. A dirlo il ministro del, Andrea, intervenendo al webinar sulla parità dell’occupazione femminile ‘Obiettivo 62%’. Il momento dell’assunzione, ha osservato, “è il passaggio in cui si decide se daread una donna o ad un uomo, servirebbe una piattaforma in cui si denuncia chi viola” il ...

