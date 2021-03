Omofobia | M5S | ' subito legge omotransfobia | cosa aspettiamo?'

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle chiede ormai da tempo che si approvi nel più breve tempo possibile lacontro l'omolesbobitransfobia, ferma in commissione giustizia al Senato. La vergognosa aggressione ai danni di una coppia gay, il cui reato sarebbe stato solo quello di baciarsi in pubblico, di cui si è avuta notizia oggi, è l'ennesima riprova dell'urgenza di questa misura. Chiediamo a tutti i partiti di maggioranza di assumersi insieme a noi questa responsabilità ed approvare questa norma di civiltà.?". Così gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia al Senato.

Tanto per fare un esempio: in Francia una legge contro l'è stata approvata da una ... Solo che, ricorda il parlamentare del, " Italia Viva ha bloccato persino l'emendamento sulla canapa ......da tempo ma che sono osteggiate dalla destra e - fino a un po' di tempo fa - anche da. E il ... Un po' dando ragione alla destra che ha chiesto di accantonare la legge San contro l'. "In ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle chiede ormai da tempo che si approvi nel più breve tempo possibile la legge contro l'omolesbobitransfobia, ferma in commissione giustizia al Senato.Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "L'aggressione omofoba di Roma ai danni dell'attivista Jean Pierre Moreno è solo l'ennesima dimostrazione dell'esistenza reale del fenomeno, che qualcuno invece si ostina..