**Omofobia: Lega, 'aggressione da condannare ma legge vigente adeguata'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici. Ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio omofobo sono da condannare fermamente e il nostro codice penale prevede già condanne e sanzioni adeguate per chi compie simili orribili atti”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, dopo l'aggressione di Valle Aurelia e il pressing, soprattutto da parte del Pd, per l'approvazione del ddl Zan. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Non si strumentalizzino vili aggressioni come quella di oggi per fini politici. Ogni tipo di violenza e qualsiasi episodio omofobo sono dafermamente e il nostro codice penale prevede già condanne e sanzioni adeguate per chi compie simili orribili atti”. Così i capigruppo di Camera e Senato dellaRiccardo Molinari e Massimiliano Romeo, dopo l'di Valle Aurelia e il pressing, soprattutto da parte del Pd, per l'approvazione del ddl Zan.

