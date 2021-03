Omofobia | Fratoianni | ‘no a parole circostanza Meloni ma legge efficace’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – ‘Oggi dopo il clamore per l’ennesimo pestaggio di un ragazzo, colpevole solo di essere innamorato, dalle parti della destra sono costretti a fare i conti con la violenza dell’”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola.‘L’onorevoleinvece delle frasi didovrebbe spiegare – prosegue il leader di SI – perché per anni in Parlamento hanno bloccato ogni possibile norma, tuttavia ora possono redimersi: basta approvare al più presto laferma al Senato.”‘Per i leghisti invece, dopo le lorodi minimizzazione del fenomeno, ahimè nessuna prova di appello può esistere: sono fatti così. Spero solo – conclude– che gli italiani se ne accorgano in tempo”. L'articolo ...