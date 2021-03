Omofobia | Calderoli | ' solidarietà a vittime aggressione ma Pd torni su terra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Totaleai due ragazzidi un'inaccettabilea Roma alla stazione Valle Aurelia, totale condanna per questa violenza vergognosa. Ma detto questo io un istante dopo torno a pensare all'epidemia, ai ritardi dei vaccini, ai tanti morti che abbiamo, ai problemi dell'economia, al lavoro, alla scuola, alla didattica a distanza. Spiace vedere la sinistra che strumentalizza ancora una volta un episodio -ripeto episodio esecrabile e da condannare ma pur sempre un episodio- per invocare l'approvazione di una legge di cui il Paese in questo momento non ha sicuramente bisogno come la legge Zan sull'omotransfobia". Lo dichiara l'esponente della Lega, Roberto, vicepresidente del Senato. "Complimenti davvero al PD e al suo nuovo segretario, ...