Omofobia | Bonetti | ' scene da ripudiare | senza se e senza ma'

(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza.come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umiliano la nostra coscienza di Paese. E noi dobbiamo ripudiarle,se ema". Lo scrive la ministra Elenasu twitter riferendosi all'aggressione subita in una stazione romana da una coppia di ragazzi gay.

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza. Scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umiliano la nostra coscienza di Paese. E noi dobbiamo ..." Nette le parole di Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano, da pochi giorni eletti vicesegretari del Partito. Ma ora bisogna agire. Approvare subito la legge contro l'omotransfobia, la misoginia, l'abilis ...