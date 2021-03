Omofobia, attivista di Gaynet aggredito in metropolitana a Roma: “Calci e pugni per aver dato un bacio al compagno” (Di domenica 21 marzo 2021) pugni e Calci per aver dato un bacio al compagno. È denuncia che arriva dagli attivisti di Gaynet di Roma, realtà che si occupa di diritti lgbt. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:00 di venerdì 26 febbraio. “I fatti sono stati resi noti solo ora per agevolare l’iter legale” spiega dice Rosario Coco, referente di Gaynet Roma. Vittima è Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione. Una persona ha visto Jean Pierre baciarsi con il compagno mentre aspettava il treno, ha attraversato ben due binari da una banchina all’altra e si è presentato davanti ai due dicendo ‘non vi vergognate?‘. Sono seguiti Calci, pugni e percosse, quasi per miracolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021)perunal. È denuncia che arriva dagli attivisti didi, realtà che si occupa di diritti lgbt. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:00 di venerdì 26 febbraio. “I fatti sono stati resi noti solo ora per agevolare l’iter legale” spiega dice Rosario Coco, referente di. Vittima è Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione. Una persona ha visto Jean Pierre baciarsi con ilmentre aspettava il treno, ha attrsato ben due binari da una banchina all’altra e si è presentato davanti ai due dicendo ‘non vi vergognate?‘. Sono seguitie percosse, quasi per miracolo ...

Advertising

ilfattovideo : Omofobia, attivista di Gaynet aggredito in metropolitana a Roma: “Calci e pugni per aver dato un bacio al compagno” - wblake64 : OMOFOBIA, ROMA: AGGREDITO IN STAZIONE - yolman__ : RT @hastatoMiluccio: #omofobia #Roma, picchiato l’attivista Jean Pierre Moreno: si stava baciando col compagno in stazione - NEG_Zone : Ennesimo caso di #omofobia nella capitale... - aschillaci80 : RT @hastatoMiluccio: #omofobia #Roma, picchiato l’attivista Jean Pierre Moreno: si stava baciando col compagno in stazione -