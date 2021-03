Oggi in Italia 20.159 nuovi casi e 300 vittime. Aumentano ricoveri e terapie intensive (Di domenica 21 marzo 2021) Non migliora la curva epidemica in Italia: nelle ultime 24 ore sono 20.159 i nuovi casi su 277.086 tamponi effettuati. Ieri erano stati 23.082 ma con 354.480 test. Scende invece il numero delle ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) Non migliora la curva epidemica in: nelle ultime 24 ore sono 20.159 isu 277.086 tamponi effettuati. Ieri erano stati 23.082 ma con 354.480 test. Scende invece il numero delle ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - matteosalvinimi : ??Buongiorno e buon sabato da Palermo, Amici. Pronto all’udienza in tribunale come “sequestratore di persona”: ieri… - FrancescoBonif1 : Italia Viva è la casa dei riformisti. Non ci candideremo con i populisti. Questo è il nostro posizionamento politic… - danieledv79 : RT @marcodimaio: La sfida di #unireiriformisti è complessa, avvincente e necessaria. Oggi, grazie a @BentivogliMarco @Linkiesta @RadioRadi… - callmeswarrley : #leggeZan perché l’omofobia e la transfobia sono purtroppo ancora una cruda realtà di quest’Italia e c’è ad oggi un… -