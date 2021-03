Occhio a finti buoni Esselunga. Così vogliono fregarvi i soldi (Di domenica 21 marzo 2021) Francesca Galici Un sms sul telefono, un presunto gioco a premi e la carta di credito svuotata: ecco come truffano con i finti buoni dell'Esselunga Da ormai diverso tempo in tanti cadono nelle truffe online. Le chat e i servizi di messaggistica si prestano al passaparola moderno. Tra le truffe maggiormente frequenti di quest'ultimo periodo, che si moltiplicano soprattutto durante il weekend. Il funzionamento è molto semplice: sui telefoni tramite Whatsapp vengono inviate le catene in cui si invitano le persone a cliccare su un link per vincere fantomatici premi. È il più classico dei pishing, ossia degli abboccamenti che vengono proposti a ignari utenti che, attratti dall'idea di riscuotere un premio, si lasciano fregare e comunicano il numero di carta di credito, che viene successivamente svuotata. In queste ore girano ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Francesca Galici Un sms sul telefono, un presunto gioco a premi e la carta di credito svuotata: ecco come truffano con idell'Da ormai diverso tempo in tanti cadono nelle truffe online. Le chat e i servizi di messaggistica si prestano al passaparola moderno. Tra le truffe maggiormente frequenti di quest'ultimo periodo, che si moltiplicano soprattutto durante il weekend. Il funzionamento è molto semplice: sui telefoni tramite Whatsapp vengono inviate le catene in cui si invitano le persone a cliccare su un link per vincere fantomatici premi. È il più classico dei pishing, ossia degli abboccamenti che vengono proposti a ignari utenti che, attratti dall'idea di riscuotere un premio, si lasciano fregare e comunicano il numero di carta di credito, che viene successivamente svuotata. In queste ore girano ...

