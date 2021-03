Nuovo fermo amministrativo per la Sea-Watch 3 (Di lunedì 22 marzo 2021) La Sea-Watch 3 è nuovamente in stato di fermo amministrativo. Questa mattina alle 10 l’Ufficio di sanità marittima e di frontiera di Augusta ha comunicato la fine della quarantena, dopo 16 giorni (sedici). L’equipaggio non ha avuto neanche il tempo di abbassare la bandiera gialla: sulla banchina c’erano già due ufficiali della Guardia costiera per l’ennesimo «controllo dello stato di approdo» (Port state control). Questo tipo di ispezioni avvengono con cadenza regolare sulle navi di ogni tipo, al fine di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 22 marzo 2021) La Sea-3 è nuovamente in stato di. Questa mattina alle 10 l’Ufficio di sanità marittima e di frontiera di Augusta ha comunicato la fine della quarantena, dopo 16 giorni (sedici). L’equipaggio non ha avuto neanche il tempo di abbassare la bandiera gialla: sulla banchina c’erano già due ufficiali della Guardia costiera per l’ennesimo «controllo dello stato di approdo» (Port state control). Questo tipo di ispezioni avvengono con cadenza regolare sulle navi di ogni tipo, al fine di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

