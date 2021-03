Nozze in vista per Benjy Mascolo e Bella Thorne

(Di domenica 21 marzo 2021)sono fidanzati ufficialmente e si sposeranno a breve. I due danno l’annuncio tramite un post su Instagram Benjaminconvoleranno presto a. Ad annunciarlo sono stati i due sui rispettivi account Instagram, dopo che laha accettato la proposta del cantante italiano. “She said yes”– ha scritto entusiastanella didascalia della foto Instagram, in cui comunica l’incredibile notizia. Nei commenti è possibile vedere anche i sinceri auguri da parte di amici e colleghi come Chiara Ferragni, Tiziano Ferro, Baby K, Ruby Rose e, ovviamente l’amico di, Federico Rossi, l’altra metà dell’ex duoe Fede che ha dato ...

Ultime Notizie dalla rete : Nozze vista

Che, in bella, mostra sul posta di Instagram l'anello di "engagement", il fidanzamento ... Il prossimo passo saranno leIn primo piano, i due si scambiano intensi baci con uno splendido anello in bella. L'ex membro del duo Benji e Fede, con poche parole, ha lasciato parlare le immagini. (Continua a leggere dopo ...Matrimonio in vista per Benjamin Mascolo. Il cantante, noto fino all'anno scorso soprattutto per il duo artistico "Benji&Fede", convolerà presto a nozze con Bella Thorne, attrice e cantante americana.La bionda giornalista di DAZN starebbe addirittura valutando una proposta di nozze ricevuta dalla stella ... postato su Ig da Can, però, lo vede intento a fare braccio di ferro con il fratello ...