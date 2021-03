Nobel per la Pace 2021, candidati infermieri e medici italiani (Di domenica 21 marzo 2021) Sono da oltre 365 giorni in prima linea contro il Covid-19. Sono stati i primi a raccontare quello che stava accadendo negli ospedali del nostro Paese, nelle terapie intensive, tra bombole d’ossigeno e tute di contenimento, mascherine, visiere, guanti, copriscarpe. Per tutti loro è arrivato il riconoscimento più prestigioso. Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al premio Nobel per la Pace 2021. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 marzo 2021) Sono da oltre 365 giorni in prima linea contro il Covid-19. Sono stati i primi a raccontare quello che stava accadendo negli ospedali del nostro Paese, nelle terapie intensive, tra bombole d’ossigeno e tute di contenimento, mascherine, visiere, guanti, copriscarpe. Per tutti loro è arrivato il riconoscimento più prestigioso. Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al premio Nobel per la Pace 2021.

