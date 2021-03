'No al dovere coniugale': una donna chiede la condanna della Francia alla Corte europea (Di domenica 21 marzo 2021) 'Il matrimonio non è e non deve essere una servitù sessuale'. Con questa motivazione una donna ha presentato un ricorso contro la Francia davanti alla Corte europea per i diritti umani per 'ingerenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) 'Il matrimonio non è e non deve essere una servitù sessuale'. Con questa motivazione unaha presentato un ricorso contro ladavantiper i diritti umani per 'ingerenza ...

