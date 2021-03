Niente pubblico straniero in tribuna alle Olimpiadi di Tokyo (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - Dalla storica decisione mai avvenuta dal 1896, anno della prima edizione delle Olimpiadi moderne, di posticipare di un anno un'edizione dei Giochi, quella di Tokyo 2020, ad un'altra scelta dolorosa: non consentire al pubblico straniero di assistere alle competizioni sportive di un evento a cinque cerchi. Tutta colpa della pandemia di Covid-19 che nel mondo ha già mietuto quasi 2,7 milioni di morti e che sta mettendo in forte difficoltà anche gli spostamenti. Il movimento olimpico oggi ha deciso di non consentire l'accesso in Giappone ai tifosi stranieri facendo, purtroppo, venir meno i capisaldi dell'olimpismo: la pace, l'unione e l'incontro dei popoli della terra. Niente da fare, oggi in videoconferenza il Comitato Olimpico Internazionale, il governo giapponese, quello metropolitano di ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - Dalla storica decisione mai avvenuta dal 1896, anno della prima edizione dellemoderne, di posticipare di un anno un'edizione dei Giochi, quella di2020, ad un'altra scelta dolorosa: non consentire alstraniero di assisterecompetizioni sportive di un evento a cinque cerchi. Tutta colpa della pandemia di Covid-19 che nel mondo ha già mietuto quasi 2,7 milioni di morti e che sta mettendo in forte difficoltà anche gli spostamenti. Il movimento olimpico oggi ha deciso di non consentire l'accesso in Giappone ai tifosi stranieri facendo, purtroppo, venir meno i capisaldi dell'olimpismo: la pace, l'unione e l'incontro dei popoli della terra.da fare, oggi in videoconferenza il Comitato Olimpico Internazionale, il governo giapponese, quello metropolitano di ...

