Nek | la commovente dedica alla figlia Martina | “Io e la mamma siamo sempre con te”

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 21 marzo 2021) In occasione del compleanno dellaNek ha fatto unaspecialegiovane donna di 26 anni che vive e studia all’estero. La ragazza è nata da una precedente relazione della moglie del cantante, ma di fatto considera Nek un padre tanto che ha adottato anche il suo cognome. L’artista è molto legato a, praticamente l’ha cresciuta insiememoglie e non può non essere fiero dei suoi successi. Nek solonotizie24Nek: “Buon compleanno dolce Marti” A quanto pareè una ragazza molto intraprendente: ha conseguito tre lauree in breve tempo e ora vive all’estero. Nel giorno del suo compleanno Nek ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto della giovane ragazza, post accompagnato da unadavvero speciale: “Hai ...