Negozi aperti a Roma in zona rossa? Orari e regole per centri commerciali e altre attività commerciali (Di domenica 21 marzo 2021) Lazio zona rossa, da lunedì 15 marzo 2021 è scattato l’ingresso della Regione nella fascia con maggiori restrizioni. Ciò ha comportato, di fatto, un ‘lockdown’ effettivo con conseguente sospensione di tutte le attività ritenute non essenziali. L’unica differenza con lo scorso anno è stata la possibilità delle attività di ristorazione di lavorare con l’asporto. Ma quali sono le attività rimaste aperte? I centri commerciali sono chiusi? Vediamolo insieme. Ikea e centri commerciali aperti in zona rossa? Le regole I centri commerciali restano chiusi in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Lazio, da lunedì 15 marzo 2021 è scattato l’ingresso della Regione nella fascia con maggiori restrizioni. Ciò ha comportato, di fatto, un ‘lockdown’ effettivo con conseguente sospensione di tutte leritenute non essenziali. L’unica differenza con lo scorso anno è stata la possibilità delledi ristorazione di lavorare con l’asporto. Ma quali sono lerimaste aperte? Isono chiusi? Vediamolo insieme. Ikea ein? Lerestano chiusi in...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'elenco completo dei negozi che resteranno aperti nelle zone rosse #coronavirus - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Negozi aperti a Roma in zona rossa? Orari e regole per centri commerciali e altre attività commerciali - CorriereCitta : Negozi aperti a Roma in zona rossa? Orari e regole per centri commerciali e altre attività commerciali - liarighi : @MiloneRossella @MIsocialTW Moena (TN), zona rossa, scuole d'ogni ordine e grado chiuse. Chiusi tutti i negozi di v… - Emrys65 : Io l’ho già detto e lo ripeto ... che “zona rossa” sarebbe quando si prevede la chiusura di molti negozi di genere… -