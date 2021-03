Nba: infortunio alla caviglia per LeBron James (Di domenica 21 marzo 2021) Il Re si lecca le ferite di guerra e si prepara a uno stop apparentemente non breve. Non lunghissimo, ma neanche questione di qualche giorno. La brutta distorsione alla caviglia in cui è incappato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Il Re si lecca le ferite di guerra e si prepara a uno stop apparentemente non breve. Non lunghissimo, ma neanche questione di qualche giorno. La brutta distorsionein cui è incappato ...

Advertising

Eurosport_IT : Lebron James è uscito all'inizio del secondo quarto contro gli Atlanta Hawks per una brutta distorsione alla cavigl… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Basket, Nba: James dopo l'infortunio: ''Tornerò presto''. Ma si teme un lungo stop - infoitsport : Basket, Nba: James dopo l'infortunio: ''Tornerò presto''. Ma si teme lungo stop - RadioSportiva : RT @rprat75: Grazie a @RadioSportiva per avermi ospitato per fare il punto #NBA sull'infortunio di LeBron James e le recenti prestazioni di… - repubblica : Basket, Nba: James dopo l'infortunio: ''Tornerò presto''. Ma si teme un lungo stop -