NBA 2021, i risultati della notte (21 marzo): Hawks battono Lakers con un buon Gallinari, si fa male LeBron James. Ok Bucks, 76ers e Clippers (Di domenica 21 marzo 2021) notte particolarmente strana, anche con sole cinque partite, in NBA. Varie le big in campo, ma la notte si trasforma nel momento di apprensione per le condizioni di LeBron James, dopo l’infortunio che lo costringe a uscire in Los Angeles Lakers (28-14)-Atlanta Hawks (22-20). Il numero 23 gialloviola è costretto a uscire nel secondo quarto a causa di una brutta distorsione alla caviglia provocata da un contatto con Solomon Hill: ancora incerto il da farsi sui tempi di rientro. Per la cronaca, vincono gli Hawks 94-99, dopo esser quasi sempre stati davanti. 27 punti e 16 rimbalzi per John Collins, 18 in 30 minuti per Danilo Gallinari, che fa 6/12 dal campo. I Lakers trovano 23 punti e 11 rimbalzi da Montrezl Harrell, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)particolarmente strana, anche con sole cinque partite, in NBA. Varie le big in campo, ma lasi trasforma nel momento di apprensione per le condizioni di, dopo l’infortunio che lo costringe a uscire in Los Angeles(28-14)-Atlanta(22-20). Il numero 23 gialloviola è costretto a uscire nel secondo quarto a causa di una brutta distorsione alla caviglia provocata da un contatto con Solomon Hill: ancora incerto il da farsi sui tempi di rientro. Per la cronaca, vincono gli94-99, dopo esser quasi sempre stati davanti. 27 punti e 16 rimbalzi per John Collins, 18 in 30 minuti per Danilo, che fa 6/12 dal campo. Itrovano 23 punti e 11 rimbalzi da Montrezl Harrell, mentre ...

