NASCAR, Kyle Larson domina ad Atlanta, ma non basta. Ryan Blaney trionfa in Georgia

Incredibile finale all'Atlanta Motor Speedway, sesta tappa della NASCAR Cup Series 2021. Ad avere la meglio è stato Ryan Blaney che diventa il sesto vincitore differente da Daytona ad oggi. Il #12 di Penske si impone per la prima volta in Georgia, la quinta in carriera. Secondo posto per Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5), in testa per più di 200 dei 325 giri previsti. La prima delle due prove che si terranno in Georgia ha visto da subito veloce Kyle Larson. L'ex alfiere di Ganassi ha imposto il suo ritmo dalla prima fase imponendosi in entrambe le Stage con un ampio gap sulla concorrenza. Dopo due frazioni abbastanza lineari, l'ultimo segmento si è aperto con un problema sulla vettura di Chase ...

