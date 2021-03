Napoli | rifiuta di mettersi la mascherina e picchia due vigili | arrestato e condannato

(Di domenica 21 marzo 2021) Due agenti della Polizia aggrediti da un uomo senzain via Venezia, quartiere Vasto. A segnalare l’episodio è il Comune di, senzaprende a calci e pugni dueAd intervenire due agenti dell’unità operativa San Lorenzo della polizia municipale diin servizio per i controlli sul rispetto della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

, sidi indossare la mascherina e aggredisce gli agenti: arrestato "Gli agenti feriti, trasportati in ospedale, hanno avuto necessità di assistenza medica ", si sottolinea nella nota. L'...Fu subissato da polemiche: 'Un abuso di potere', tuonò il sindaco diLuigi De Magistris. '... messaggi e articoli dal tenore 'Anche MerkelAstraZeneca'. La sospensione dell'ultima ...Agenti dell'unità operativa San Lorenzo della polizia municipale in servizio per i controlli sul rispetto della normativa Covid-19 ...Agenti dell'unità operativa San Lorenzo della polizia municipale in servizio per i controlli sul rispetto della normativa Covid-19 sono stati aggrediti da un ...