Napoli, manifestazione senza mascherine in pieno centro: tutti multati

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Questa mattina c'è stato un intervento delle forze dell'ordine del commissariato di San Ferdinando a piazza San Pasquale a Chiaia a seguito do un gruppo di persone che effettuava una campagna di volantinaggio senza mascherina. In un primo momento gli agenti hanno invitato i manifestanti a proseguire ma in sicurezza e quindi indossando le consuete mascherine. Al loro rifiuto non hanno potuto far altro che applicare le sanzioni previste per le normative anti contagio. Hanno quindi identificato 10 giovani che sono stati poi multati.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

