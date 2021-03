Napoli, erano stati tolti altri figli ai genitori del neonato ustionato (Di domenica 21 marzo 2021) Ai genitori del piccolo Vincenzo, che è ancora in pericolo di vita, erano stati tolti i due figli avuti dalle loro precedenti relazioni (Getty Images)Lotta tra la vita e la morte il piccolo Vincenzo, il neonato nato appena 4 giorni fa e ricoverato in prognosi riservata, dopo essere già stato sottoposto a un intervento chirurgico, all’Ospedale Pediatrico “Santobono-Pausilypon” di Napoli, con ustioni sul 16% del corpo dopo il maldestro e sciagurato tentativo di lavaggio dopo il parto con acqua bollente e, forse, con un detergente urticante. La madre, Alessandra Terracciano, 36 anni, affetta da problemi psichici, si trova piantonata all’Ospedale del Mare dove è ricoverata mentre il compagno, Concetto Bocchetti, 46 anni, è stato rinchiuso in una cella del carcere di ... Leggi su formatonews (Di domenica 21 marzo 2021) Aidel piccolo Vincenzo, che è ancora in pericolo di vita,i dueavuti dalle loro precedenti relazioni (Getty Images)Lotta tra la vita e la morte il piccolo Vincenzo, ilnato appena 4 giorni fa e ricoverato in prognosi riservata, dopo essere già stato sottoposto a un intervento chirurgico, all’Ospedale Pediatrico “Santobono-Pausilypon” di, con ustioni sul 16% del corpo dopo il maldestro e sciagurato tentativo di lavaggio dopo il parto con acqua bollente e, forse, con un detergente urticante. La madre, Alessandra Terracciano, 36 anni, affetta da problemi psichici, si trova piantonata all’Ospedale del Mare dove è ricoverata mentre il compagno, Concetto Bocchetti, 46 anni, è stato rinchiuso in una cella del carcere di ...

