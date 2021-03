Napoli, destino segnato per Gattuso: vuole chiudere con il botto (Di domenica 21 marzo 2021) Il destino di Gattuso sembra ormai segnato al Napoli: il tecnico però vuole chiudere la sua esperienza con un regalo agli azzurri Il destino di Gennaro Gattuso sembra ormai segnato: a fine stagione sarà divorzio con il Napoli. De Laurentiis è alla ricerca del sostituto ma l’attuale tecnico vuole lasciare un regalo ai nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso vorrebbe centrare la qualificazione in Champions League con i suoi per lasciare in eredità la partecipazione alla coppa e anche gli introiti che ne derivano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Ildisembra ormaial: il tecnico peròla sua esperienza con un regalo agli azzurri Ildi Gennarosembra ormai: a fine stagione sarà divorzio con il. De Laurentiis è alla ricerca del sostituto ma l’attuale tecnicolasciare un regalo ai nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport,vorrebbe centrare la qualificazione in Champions League con i suoi per lasciare in eredità la partecipazione alla coppa e anche gli introiti che ne derivano. Leggi su Calcionews24.com

