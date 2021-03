Napoli, boom di rifiuti al vaccino Astrazeneca: il 60 per cento dei convocati non si è presentato (Di domenica 21 marzo 2021) Bassa l'affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima di Napoli per i convocati della categoria personale scolastico e universitario, alla quale è destinato il vaccino Astrazeneca . Oggi si ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Bassa l'affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima diper idella categoria personale scolastico e universitario, alla quale è destinato il. Oggi si ...

Advertising

leggoit : #Napoli, boom di rifiuti al #vaccino #Astrazeneca: il 60 per cento dei convocati non si è presentato - GiuseppeFilardi : @mirkocalemme @AvvMarco80 Dopo tanti anni ancora non hanno capito che sarebbe molto meglio rinunciare a questa fami… - gloriapoch72 : @GuidoAndrea6 Io credo che le motivazioni ci siano e non penso affatto siano calcistiche e tanto meno chi più atten… - infoiteconomia : AstraZeneca, è boom di disertori a Napoli poi la Mostra d'Oltremare si ferma - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, boom di contagi nelle ultime 24 ore: Coronavir… -