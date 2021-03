(Di domenica 21 marzo 2021) Giulietta e Cleopatra e il “no happy ending”, Desdemona, Titania e le metamorfosi, Elena e la catastrofe nuziale, Caterina, Diana, Beatrice, Rosalinda e quel suo riuscire a prendersi il piacere, fino ad arrivare a Olivia, Viola e Isabella che è la virtù stessa, la castità in persona, eppure chiede che sia perdonata la lussuria. Sono alcune delle donne shakespeariane di cui ci parla la scrittricenel suo ultimo libro, “Maestre d’amore”, appena uscito per Einaudi. “Sono donne straordinarie – ci spiega a telefono l’autrice che proprio alle donne ha dedicato tanti libri e romanzi, già autrice dei Meridiani dedicati a Virginia Woolf e John Keats. “Sono modelli di quello che chiamo il “free will”, la libera scelta”, aggiunge. “Sono donne che scelgono l’amante che vogliono e con un gesto molto radicale rompono leggi e dittature”. Shakespeare lo ...

Advertising

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Nadia Fusini: “Stare insieme è la vera felicità. Oggi siamo costretti alla solitudine, il male peggiore” - antoninorusso64 : RT @HuffPostItalia: Nadia Fusini: “Stare insieme è la vera felicità. Oggi siamo costretti alla solitudine, il male peggiore” - HuffPostItalia : Nadia Fusini: “Stare insieme è la vera felicità. Oggi siamo costretti alla solitudine, il male peggiore” - arganeseVALE : “La donna eccita la rincorsa” . Nadia Fusini riesce a fare della materia shakespeariana un’autentica guida per il c… - bottafranco2 : RT @bottafranco2: 'Siamo diverse dalle nuvole, noi creature umane? E perché? E come? Perché abbiamo un nome, una faccia?' (Nadia Fusini, M… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadia Fusini

L'HuffPost

C'è un libro che racconta le eroine di Shakespeare, le donne che sono Maestre d'amore, che è anche il titolo del libro della professoressa, pubblicato da Einaudi. E' un saggio che passa in rassegna gli amori tragici e quelli della commedia del teatro shakespeariano. Ci sono Giulietta, Ofelia, Cleopatra, Desdemona e tante ...Interverranno, fra le altre:, Liliana Rampello, Elisa Bolchi, Sara De Simone, Samanta Picciaiola, Iolanda Plescia, Sara Sullam. - - - L'evento è a cura dell' Associazione Orlando/Centro ...Intervista Huffpost alla scrittrice italiana che è tra le più grandi studiose di Letteratura inglese. Einaudi ha pubblicato il suo “Maestre d’amore”, dedicato alle donne shakespeariane ...Il brillante saggio di Nadia Fusini, Maestre d’amore, presenta le più affascinanti figure femminili del teatro shakespeariano indagando al tempo stesso come esse possano essere una guida per noi quand ...