Mutuo non pagato | ecco quali sono le conseguenze

In tempo di crisi economica, come quella che stiamo affrontando in questo periodo, una domanda che in molti si fanno è "Cosa rischia chi non paga la rata del Mutuo?". Chiedersi quali sono le conseguenze è legittimo ed è altrettanto importante capire quali sono le conseguenze quando non è possibile pagare un Mutuo o quando lo si paga in ritardo. Le conseguenze di un mancato pagamento sono differenti rispetto a ciò che accade quando si paga un Mutuo in ritardo. Nel 2016, un decreto ministeriale ha emesso l'ordine per le banche di attendere 18 rate non pagate prima di procedere con il pignoramento dei beni immobili di un cliente. La direttiva impone anche che siano fornite al consumatore tutte le ...

