Moviola Udinese Lazio | l’episodio chiave del match

(Di domenica 21 marzo 2021)delvalido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro MarescaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

zazoomblog : Udinese Lazio LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Udinese #Lazio #LIVE: #sintesi… - GLidivi : @p_scodeller @capuanogio Rebic era da rosso e da 5 giornate. E non solo quella volta: - CalcioNews24 : Moviola Genoa Udinese: l’episodio chiave del match - sportface2016 : #calcio #SerieA MOVIOLA - #GenoaUdinese, fallo di #Criscito su #Pereyra: rigore dato subito dall'arbitro (VIDEO) - zazoomblog : Moviola Genoa Udinese: l’episodio chiave del match - #Moviola #Genoa #Udinese: #l’episodio -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Udinese

L'episodio chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21:...Alla 'Dacia Arena', il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...L'episodio chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Udinese Lazio, arbitra Maresca ...Alla "Dacia Arena", il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...