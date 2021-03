Morena Zapparoli | vedova Funari | chi è | età | che lavoro fa | Gianfranco Funari | chi è il compagno | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica Live, in onda su Canale 5 a partire dalle 17.25. Tra gli ospiti di oggi anche, in studio dopo il suo appello alla moglie di: chi è, età, chefa,, è nata a Milano il 20 maggio del 1967 ed è una conduttrice televisiva e blogger. E’ stata la moglie didal 2004 al 2008.ha esordito in tv accanto al marito nel 2000 e “A Stasera c’è ...