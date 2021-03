Morena Zapparoli | la showgirl e blogger vedova di Gianfranco Funari

(Di domenica 21 marzo 2021)è ladi. Vedremo oggi lae conduttrice televisiva tra gli ospiti di Domenica Live a partire dalle 17:00 su Canale 5, dove incontrerà la prima moglie del compianto personaggio tv Rossana Seghezzi per un faccia a faccia. Nata a Milano nel 1967, diventa la compagna dinel 1999. Con il giornalista intraprende anche una collaborazione professionale, partecipando nei primi anni Duemila ai programmi “A Tu Per Tu” e “Stasera C’è”dove si occupa di notizie di politica estera con particolare attenzione alla guerra in Afghanistan e alla guerra in Iraq. Per le successive trasmissioni passa alla politica interna e diventa anche autrice de “Il Curioso” , “Extraomnes” ...

Advertising

domenicalive : Nella #cabinagold di #DomenicaLive, Morena Zapparoli che festeggerà con noi un'occasione speciale! - domenicalive : A #DomenicaLive ricordiamo Gianfranco Funari e l'amore con Morena Zapparoli - nico_lai93 : RT @domenicalive: Morena Zapparoli e il suo compagno Antonio festeggiano 10 anni di amore nella #cabinagold di #DomenicaLive! https://t.c… - nico_lai93 : RT @domenicalive: L'appello di Morena Zapparoli a Carlotta, figlia di Gianfranco Funari. La speranza di una riconciliazione a #DomenicaLive… - nico_lai93 : RT @domenicalive: A #DomenicaLive Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, che vorrebbe seppellire l'ascia di guerra con la figlia de… -

Ultime Notizie dalla rete : Morena Zapparoli

YouMovies

Tra gli ospiti annunciati anche, vedova di Gianfranco Funari : la donna, che una settimana fa è stata accolta dalla D'Urso insieme al compagno Antonio Presta , ha lanciato un ...Funari, la moglielancia un appello in tv per cercare di realizzare un suo grande sogno in onore del marito. Ecco di cosa si tratta, la vedova di Gianfranco Funari , usa lo studio di Barbara D'Urso e del suo programma Domenica Live per lanciare un appello e cercare di esaudire un suo grande desiderio....Morena Zapparoli è l’ex moglie di Gianfranco Funari. Dopo la sofferenza arriva per lei un nuovo amore. Scopriamo di più. Morena Zapparoli oggi in studio a Domenica Live, farà un confronto faccia a ...Morena Zapparoli oggi in studio a Domenica Live, farà un confronto faccia a faccia con la prima moglie di Funari ...