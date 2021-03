Monti dauni, prima notte di primavera sottozero. Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 21 marzo 2021) Codice giallo per temporali oggi dal nord barese al Salento. Codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate per l’intera Puglia. Da ieri è primavera ma i paesi dei Monti dauni sono imbiancati dalla neve. sottozero anche stanotte. L'articolo Monti dauni, prima notte di primavera sottozero. Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Codice giallo peroggi dal nord barese al Salento. Codice giallo perfino a burrasca forte e mareggiate per l’intera. Da ieri èvera ma i paesi deisono imbiancati dalla neve.anche sta. L'articolodiveraper proviene da Noi Notizie..

Advertising

antennasud_13 : Monti Dauni | Riecco neve e gelo - garganolab2_0 : RT @immediatonet: ?? La neve di marzo in provincia di #Foggia, imbiancati #MontiDauni e #Gargano. Il Santuario di San Michele avvolto dalla… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? La neve di marzo in provincia di #Foggia, imbiancati #MontiDauni e #Gargano. Il Santuario di San Michele avvolto dalla… - immediatonet : ?? La neve di marzo in provincia di #Foggia, imbiancati #MontiDauni e #Gargano. Il Santuario di San Michele avvolto… - NoiNotizie : Ore 10,37: comincia la primavera. Neve nei paesi dei monti dauni sottozero al risveglio, pioggia e freddo in varie… -