Milano | scuola | l’onda anti-Dad invade piazza Duomo e Sempione

Advertising

Corriere : A Milano l’onda anti-Dad invade piazza Duomo e Sempione - MediasetTgcom24 : Scuola, protesta in Duomo a Milano con zaini e campanelle: 'Basta Dad, per il governo gli studenti non esistono'… - Corriere : A Milano l’onda anti-Dad invade piazza Duomo e Sempione - 2002MMAD0691 : #Milano (P. zza del Duomo) ed in altre 34 città #manifestazione per la #dad In piazza genitori, ragazzi ed insegna… - arch190 : RT @Corriere: A Milano l’onda anti-Dad invade piazza Duomo e Sempione -

Ultime Notizie dalla rete : Milano scuola

Corriere della Sera

Al suono di decine e decine di campanelle, agitati dalle mani dei manifestanti, la piazza diha chiesto di tornare in classe 'perché lasi fa in presenza'. 'Siamo stufi dell'inerzia ......16 Under 15 Under 14 Legnano Under 19 Under 17 Under 16 Under 15 Under 14 Monza Under 19 Under 17 Under 16 Under 15 Under 14 Varese Under 19 Under 17 Under 16 Under 15 Under 14Calcio...Migliaia di genitori e studenti si sono dati appuntamento oggi domenica 21 marzo in piazza Duomo a Milano, così come in altre città d’Italia, ...... affermato che sia impensabile continuare a tenere chiuse le scuole anche dopo il 6 aprile. Non solo a Roma, ma anche a Milano ci sono state proteste pacifiche contro la didattica a distanza.