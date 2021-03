Milan | senti Galli | «La squadra sa rialzarsi | il gruppo significa tanto»

(Di domenica 21 marzo 2021) Giovanni, ex portiere die Fiorentina, parla della sfida in programma al Franchi: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Giovanni, ex portiere die Fiorentina, ha parlato della sfida tra le sue ex a La Gazzetta dello Sport. PRONTA LA REAZIONE- «Laha sempre saputo, dopo una partita no, in quella successiva torna ad impressionare positivamente. Il senso del, ho visto Calabria mezz’ala, Kessie ed Ibra scambiarsi i rigori, Romagnoli star fuori e poi rientrare da migliore in campo. Ovviamente c’è dell’altro: unatecnicamente ed umanamente molto valida, da Kjaer ad Ibra, da Kessie a Calhanoglu e un allenatore bravissimo». CONTINUA A LEGGERE SU ...

MstrDoor : @ManueleBruzzi1 @FrancescoOrdine Senti amico mio, va bene così ti sta sulle palle Sacchi e il Milan, ci sta. Venera… - gilnar76 : #Milan, senti Bigon: «Svanberg? Molte squadre sono sui nostri talenti» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - Ftbnews24 : @SerieA #Milan #MilanManchester #MilanManchesterUnited #UEL #Ibra ?? - AliHowsawi : RT @BoscaratoMoreno: @SergioSierra67 Quando ti senti giù... Pensa al passato... E sorridi... WE'RE AC.MILAN ???????????????????????? - BoscaratoMoreno : @SergioSierra67 Quando ti senti giù... Pensa al passato... E sorridi... WE'RE AC.MILAN ????????????????????????

Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, parla della sfida in programma al Franchi: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, ha parlato della sfida tra le sue ex a La Gazzetta dello Sport. Nel Milan funziona così e non perché sia stata invertita la gerarchia di Milanello ma perché la condivisione dell'argomento sventolato da Zlatan («siamo ancora in tempo per puntare allo scudetto») è ...