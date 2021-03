Milan, Pioli: “Tutte le volte che siamo caduti ci siamo rialzati. Per lo Scudetto…” (Di domenica 21 marzo 2021) Un Milan bello e anche cinico ha vinto a Firenze contro la squadra viola intensa e combattiva. In sala stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha affermato: “Ero fiducioso per la gara di oggi, conosco i miei giocatori e la voglia che hanno di dimostrare le proprie qualità. Tutte le volte che siamo caduti abbiamo sempre dimostrato la voglia di reagire. Abbiamo passato dei momenti delicati per i tanti assenti avuti, il mio organico però resta competitivo nonostante alcune assenze. Sono felice del rientro di Ibrahimovic e Bennacer, le ultime dieci di campionato saranno decisive. Ibra? Non pensavo che potesse reggere così bene per tutta la gara, spero che ritrovi presto la miglior condizione possibile”. Nonostante il distacco dall'Inter, Pioli crede di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Unbello e anche cinico ha vinto a Firenze contro la squadra viola intensa e combattiva. In sala stampa il tecnico rossonero Stefano, ha affermato: “Ero fiducioso per la gara di oggi, conosco i miei giocatori e la voglia che hanno di dimostrare le proprie qualità.lecheabbiamo sempre dimostrato la voglia di reagire. Abbiamo passato dei momenti delicati per i tanti assenti avuti, il mio organico però resta competitivo nonostante alcune assenze. Sono felice del rientro di Ibrahimovic e Bennacer, le ultime dieci di campionato saranno decisive. Ibra? Non pensavo che potesse reggere così bene per tutta la gara, spero che ritrovi presto la miglior condizione possibile”. Nonostante il distacco dall'Inter,crede di ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sugli infortuni al #Milan: 'Sono stati troppi, in alcuni casi qualcosa ci è sfuggito e non dovrà ricapitare.… - AntoVitiello : 'Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A #Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con… - capuanogio : Carica #Ibrahimovic e calma #Pioli: il #Milan va oltre l’amarezza e le assenze e progetta la rincorsa scudetto cred… - ItaSportPress : Milan, Pioli: 'Tutte le volte che siamo caduti ci siamo rialzati. Per lo Scudetto...' - - la_rossonera : ?? Pioli: 'Oggi ho visto gli sguardi giusti' ??? LE DICHIARAZIONI ? #SempreMilan #ForzaMilan #LMR… -