Milan in rimonta a Firenze: battuti i viola 3-2 (Di domenica 21 marzo 2021) Firenze (ITALPRESS) – Il Milan espugna il “Franchi” di Firenze, vincendo 3-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu. La Fiorentina si spegne sul più bello, ovvero una volta passata in vantaggio (2-1) a inizio ripresa. Pioli è bravo a trovare le mosse giuste dalla panchina (bene Bennacer) per vincere e trovare i tre punti che consentono ai rossoneri di poter ancora cullare sogni di scudetto (meno sei dall’Inter, che ha però giocato una Partita in meno).Gara divertente ed equilibrata. E’ Ibrahimovic a portare avanti i suoi sfuggendo sul filo del fuorigioco all’intera difesa viola, con errore grave di posizionamento di Martinez Quarta, e sfruttando al meglio l’assist di Kjaer. Il vantaggio ospite dura solo otto minuti, perchè Pulgar, su punizione, confeziona una conclusione imparabile per Donnarumma. Pezzella ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021)(ITALPRESS) – Ilespugna il “Franchi” di, vincendo 3-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu. La Fiorentina si spegne sul più bello, ovvero una volta passata in vantaggio (2-1) a inizio ripresa. Pioli è bravo a trovare le mosse giuste dalla panchina (bene Bennacer) per vincere e trovare i tre punti che consentono ai rossoneri di poter ancora cullare sogni di scudetto (meno sei dall’Inter, che ha però giocato una Partita in meno).Gara divertente ed equilibrata. E’ Ibrahimovic a portare avanti i suoi sfuggendo sul filo del fuorigioco all’intera difesa, con errore grave di posizionamento di Martinez Quarta, e sfruttando al meglio l’assist di Kjaer. Il vantaggio ospite dura solo otto minuti, perchè Pulgar, su punizione, confeziona una conclusione imparabile per Donnarumma. Pezzella ...

