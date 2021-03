Milan, Ibrahimovic: «Vittoria importante. Rinnovo? Maldini mette pressione» (Di domenica 21 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Vittoria – «Era molto importante vincere dopo l’uscita dall’Europa. Ora resta lo Scudetto. Ho visto spirito e mentalità, volevamo i tre punti e lo abbiamo dimostrato anche sul 2-1 per loro». ATTEGGIAMENTO – «Io mi assumo le mie responsabilità, in campo e fuori. Non ho ancora il ritmo partita per tutti i novanta minuti. Sosta? Per qualcuno no… Il mio desiderio è giocare, quello che viene in più è un bonus per me. Come tornare in nazionale». Rinnovo – «Maldini mi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Zlatan, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Zlatan, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina.– «Era moltovincere dopo l’uscita dall’Europa. Ora resta lo Scudetto. Ho visto spirito e mentalità, volevamo i tre punti e lo abbiamo dimostrato anche sul 2-1 per loro». ATTEGGIAMENTO – «Io mi assumo le mie responsabilità, in campo e fuori. Non ho ancora il ritmo partita per tutti i novanta minuti. Sosta? Per qualcuno no… Il mio desiderio è giocare, quello che viene in più è un bonus per me. Come tornare in nazionale».– «mi ...

Advertising

AntoVitiello : Vittoria di vitale importanza del #Milan a #Firenze, che in trasferta si conferma inarrestabile. Quindici gol in 15… - capuanogio : Carica #Ibrahimovic e calma #Pioli: il #Milan va oltre l’amarezza e le assenze e progetta la rincorsa scudetto cred… - SkySport : FIORENTINA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (9') ? #Pulgar (18') ? #Ribery (51') ? #Diaz (57') ?… - ilaria_checchi : Milan, vittoria di rimonta: Viola sconfitta 3-2 - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: Vittoria di vitale importanza del #Milan a #Firenze, che in trasferta si conferma inarrestabile. Quindici gol in 15 parti… -