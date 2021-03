Milan, Ibrahimovic scrive la storia della Serie A: nessuno come lui (Di domenica 21 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha impiegato nove minuti per sbloccare il risultato in Fiorentina-Milan. Una rete che gli permette di stabilire un record in Serie A Alla prima da titolare dopo l’infortunio accusato contro la Roma lo scorso 28 febbraio, Zlatan Ibrahimovic ha impiegato nove minuti per sbloccare il risultato in Fiorentina-Milan. Grazie a questo gol, lo svedese, a 39 anni e 169 giorni, è il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Zlatanha impiegato nove minuti per sbloccare il risultato in Fiorentina-. Una rete che gli permette di stabilire un record inA Alla prima da titolare dopo l’infortunio accusato contro la Roma lo scorso 28 febbraio, Zlatanha impiegato nove minuti per sbloccare il risultato in Fiorentina-. Grazie a questo gol, lo svedese, a 39 anni e 169 giorni, è il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato diA. Leggi su Calcionews24.com

