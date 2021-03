Migranti | Ocean Viking ne «salva» 106 presso la Libia | e li porterà in Italia

(Di domenica 21 marzo 2021) La Ong chiederà l'intervento delle Autorità, in particolare Malta e. Malta rifiuterà e quindi l'punterà dritta la prua verso la Sicilia L'articolo proviene da Firenze Post.

Oggi laViking, la nave della Ong Sos Mediterraneee, ha soccorso 106 persone dell'Africa ... Nel fratttempo, però, Alarm Phone, il 'centralino dei', ha fornito una ricostruzione del ...Tripoli, 20 mar 16:46 - La naveViking, dell'organizzazione non governativa Sos Mediterranee, ha recuperato oggi 106a bordo di un gommone in acque...La Ong chiederà l'intervento delle Autorità, in particolare Malta e Italia. Malta rifiuterà e quindi l'Ocean Viking punterà dritta la prua verso la Sicilia L'Ocean Viking punterà la prua verso la Sici ...Al largo della Libia ancora una volta si incrociano le storie di chi ce l’ha fatta e di chi invece ha perso la vita. Oggi la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterraneee, ha soccorso 106 persone ...