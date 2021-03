Migranti | fermo amministrativo per Sea Watch 3 ad Augusta

(Di domenica 21 marzo 2021) Dopo un'ispezione a bordo da parte della Guardia costiera, che ha riscontrato una serie di irregolarità, è stato disposto ildella Sea3, nel porto di. La nave della ong tedesca - autorizzata a trasportare non più di 22 persone - era arrivata in porto il 3 marzo scorso, con a bordo 385 persone soccorse al largo della Libia.

Sky Tg24

A seguito di un'ispezione a bordo da parte della Guardia costiera che ha riscontrato una serie di irregolarità è stato disposto ilamministrativo della Sea Watch 3 nel porto di Augusta. La nave della ong tedesca - autorizzata a trasportare non più di 22 persone - era arrivata in porto il 3 marzo con a bordo 385 persone ...Da tempo il Congresso , democratici e repubblicani insieme, chiede un atteggiamento piùnei ... Nelle scorse ore è passata alla Camera una misura che legalizza Dreamers eche lavorano ...Tuttavia, dieci migranti (compresi bambini ... e dell’equipaggio (Stcw), che hanno determinato il fermo amministrativo della nave. Tra queste, la presenza del battello di emergenza (rescue boat) ...Da parte dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non c'è stata "alcuna tutela degli interessi nazionali" quando nell'agosto del 2019 ha cercato di ...