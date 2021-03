Microbi sconosciuti alla scienza scoperti sulla Stazione Spaziale Internazionale

(Di domenica 21 marzo 2021) La recente scoperta di questipotrebbe aiutare gli scienziati a creare il “carburante” per “promuovere la crescita delle piante in condizioni di stress”. Un gruppo di ricercatori provenienti da Stati Uniti e India, in collaborazione con la NASA, hanno scoperto quattro ceppi di batteri L'articolo proviene da Notiziepress.

... gli altri 3 erano stati precedentementee appartengono a una nuova specie nuova. I ... 'Per coltivare piante in luoghi estremi dove le risorse sono minime, l'isolamento di nuoviche ...ISS: scoperti quattro ceppi di batterialla scienza - Isono stati avvistati in luoghi diversi a bordo della ...ISS: scoperti quattro ceppi di batteri sconosciuti alla scienza | I microbi sono stati avvistati in luoghi diversi a bordo della ISS.La nuova specie di batteri è stata nominata Methylobacterium Ajmalii, dal team guidato dal genetista Swati Bijlani della University of Southern California, in onore di una famoso scienziato indiano Il ...