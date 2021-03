Meteo nuova settimana: CAMBIA TUTTO dopo l’avvio da crudo inverno (Di domenica 21 marzo 2021) L’inizio della nuova settimana sarà sulla medesima falsariga del weekend. L’Italia sarà ancora sotto tiro di una circolazione fredda e instabile che coinvolgerà più direttamente il Centro-Sud, dove il Meteo rimarrà ancora instabile. Verso il ritorno del tepore primaverileLo scenario barico a livello europeo non mostrerà ancora scossoni, con l’anticiclone tra il Vicino Atlantico e il Regno Unito, ma in estensione al Centro Europa. In tal modo il flusso freddo artico continentale continuerà a scorrere dall’Europa Centro-Orientale verso il Mediterraneo Centrale. Le regioni settentrionali ed il medio-alto versante tirrenico godranno di tempo diffusamente soleggiato fin da inizio settimana, anche perché ai margini rispetto alla ciclogenesi in rotta dai mari meridionali italiani all’Egeo. Il clima sarà comunque molto ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 marzo 2021) L’inizio dellasarà sulla medesima falsariga del weekend. L’Italia sarà ancora sotto tiro di una circolazione fredda e instabile che coinvolgerà più direttamente il Centro-Sud, dove ilrimarrà ancora instabile. Verso il ritorno del tepore primaverileLo scenario barico a livello europeo non mostrerà ancora scossoni, con l’anticiclone tra il Vicino Atlantico e il Regno Unito, ma in estensione al Centro Europa. In tal modo il flusso freddo artico continentale continuerà a scorrere dall’Europa Centro-Orientale verso il Mediterraneo Centrale. Le regioni settentrionali ed il medio-alto versante tirrenico godranno di tempo diffusamente soleggiato fin da inizio, anche perché ai margini rispetto alla ciclogenesi in rotta dai mari meridionali italiani all’Egeo. Il clima sarà comunque molto ...

