METEO Italia. Grande freddo anche a inizio settimana, poi inizia a cambiare (Di domenica 21 marzo 2021) METEO SINO AL 27 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Nonostante il calendario abbia imposto l’inizio della primavera, siamo all’apice di una fase di METEO da pieno inverno, con l’Italia in balia di una circolazione molto fredda proveniente dalla Russia. freddo, gelo e neve sono assoluti protagonisti, con temperature in ulteriore calo su valori ampiamente al di sotto della media. In questo frangente l’anticiclone atlantico, sempre sbilanciato verso nord, ha piegato il proprio asse verso l’Europa Centrale e il Baltico. Sul corridoio meridionale e orientale dell’anticiclone scorre l’aria molto fredda proveniente dalla Russia, che poi scorre dritta fin verso il Mediterraneo. Trattandosi d’aria rigida anche nei bassi strati, ne conseguono condizioni pienamente invernali. Evoluzione ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 marzo 2021)SINO AL 27 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Nonostante il calendario abbia imposto l’della primavera, siamo all’apice di una fase dida pieno inverno, con l’in balia di una circolazione molto fredda proveniente dalla Russia., gelo e neve sono assoluti protagonisti, con temperature in ulteriore calo su valori ampiamente al di sotto della media. In questo frangente l’anticiclone atlantico, sempre sbilanciato verso nord, ha piegato il proprio asse verso l’Europa Centrale e il Baltico. Sul corridoio meridionale e orientale dell’anticiclone scorre l’aria molto fredda proveniente dalla Russia, che poi scorre dritta fin verso il Mediterraneo. Trattandosi d’aria rigidanei bassi strati, ne conseguono condizioni pienamente invernali. Evoluzione ...

