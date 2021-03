Messa oggi in tv domenica 21 marzo su Rai Uno: orario e diretta streaming (Di domenica 21 marzo 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 21 marzo. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per la mattinata di21. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

Advertising

charlottemiacms : @javierrcms alla fine mi sono messa a dormire MA oggi lo guarderò?? - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica 21 marzo 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - cicoria_e : Ok Vado a Messa, oggi e Domenica nel frattempo mi inventerò qualcosa per fare arrabbiare un bel po di capre ???????????? #BuonaDomenica a tutti - c0r4t3ll4 : Mia madre è da una mezz'ora che canta un medley tutto suo di canzoni italiane varie partendo da Ciuri Ciuri arrivan… - ValdoTv : Oggi, Domenica 21 marzo 2021 alle ore 10:00 sulla pagina Facebook ValdoTV, sul canale YouTube ValdoTV, sulla pagina… -