Messa in Tv oggi domenica 21 marzo 2021: orari, canale e diretta streaming (Video)

Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 21 marzo 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Cattedrale di Viterbo. Alle 12.00 su Rai 1 sarà possibile seguire l'Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un'altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10.

