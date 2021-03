Messa domenica 21 marzo in tv | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 21 marzo 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di21. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece ...

SABATO 20 MARZO 2021 ore 20:45 Serie A 28a Giornata: Inter vs Sassuolo RINVIATA DOMENICA 21 MARZO ... La prima tripletta di Josip Ilicic in Serie A TIM è stata messa a segno contro l'Hellas Verona al ...la sua famiglia lo ricorda con immutato dolore e si riunisce in preghiera alla messa delle ore 11.15 nella Chiesa di San Biagio domenica 21 marzo 2021.