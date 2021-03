Mercato Juventus, si riapre la pista francese: nuova ipotesi di scambio (Di domenica 21 marzo 2021) Mercato Juventus – Rivoluzione a Torino. È il centrocampo il reparto dove, la Juventus, è chiamata ad intervenire nella prossima stagione. Serve qualità, lì in mezzo. E in questo momento, nella rosa bianconera, non sembra ce ne sia tanta. Per questo motivo nelle ultime ore si è riaperta la pista che porta al centrocampo del Lione, Houssem Aouar, già diverse cercato da Paratici. Qui entra in ballo anche Mattia De Sciglio che si trova bene in Francia. L’ex Milan non ha fatto mistero di essere contento e di volerci rimanere. Anche se le parti devono trovare un accordo: da Torino è partito in prestito con diritto di riscatto. Mercato Juventus, De Sciglio carta preziosa Ma la Juventus, così come spiega calcioMercato.it, guarda con attenzione in casa Lione ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 marzo 2021)– Rivoluzione a Torino. È il centrocampo il reparto dove, la, è chiamata ad intervenire nella prossima stagione. Serve qualità, lì in mezzo. E in questo momento, nella rosa bianconera, non sembra ce ne sia tanta. Per questo motivo nelle ultime ore si è riaperta lache porta al centrocampo del Lione, Houssem Aouar, già diverse cercato da Paratici. Qui entra in ballo anche Mattia De Sciglio che si trova bene in Francia. L’ex Milan non ha fatto mistero di essere contento e di volerci rimanere. Anche se le parti devono trovare un accordo: da Torino è partito in prestito con diritto di riscatto., De Sciglio carta preziosa Ma la, così come spiega calcio.it, guarda con attenzione in casa Lione ...

